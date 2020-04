Conte: Aufbau-Bonds sind nötig für Europa

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte beharrt in einer Antwort an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf gemeinsamen europäischen Bonds im Kampf gegen die Corona-Krise. Er forderte in einem Beitrag für die Zeitung "La Rebubblica" am Freitag "Europäische Wiederaufbau-Anleihen". Er benutzte in dem italienischen Text das englische Wort "European Recovery Bonds", der Begriff "Corona-Bonds" fiel nicht. Deutschland und andere nordeuropäische Länder lehnen gemeinsame Anleihen der EU bisher ab. Frankreich, Spanien und Italien plädieren dagegen dafür.

Von der Leyen hatte am Vortag in derselben Zeitung Fehler der EU im Umgang mit dem besonders von der Virus-Welle betroffenen Italien eingeräumt. Inzwischen habe Europa das Tempo aber geändert. Die deutsche Kommissionspräsidentin versprach Hilfen in Milliardenhöhe für Kurzarbeiter. Bei dem Konzept namens "Sure" will Brüssel 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen und sie in Form von Krediten für Kurzarbeiterhilfen weitergeben.

Conte dankte in seinem Artikel, der mit der Anrede "Liebe Ursula" beginnt, für die Vorschläge der EU und besonders das Kurzarbeiter-Programm. Doch das reiche nicht, argumentierte er. Vielmehr forderte er den Mut für einen gemeinsamen Aufbau-Plan. "Wenn man einen Krieg führt, muss man alle Anstrengungen unterstützen, die zum Sieg führen, und sich mit allen Instrumenten ausstatten, die für den Beginn des Wiederaufbaus erforderlich sind", schrieb er. Sonst könnte Europa nach der Krise im globalen Wettbewerb abgehängt werden. Er betone erneut, dass es bei Anleihen nicht darum gehe, alte Schulden zu teilen. Die Frage sei, was "Europa bereit sei, nicht für Italien, sondern für sich selbst zu tun".

Italien ist mit fast 14 000 Toten von der Corona-Krise besonders hart getroffen.