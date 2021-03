Conti-Antriebssparte Vitesco mit Bordnetz-Auftrag von Hyundai

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die abzuspaltende Conti-Antriebssparte Vitesco hat einen Großauftrag vom koreanischen Autobauer Hyundai an Land gezogen. Die Bestellung hat ein Umsatzvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Vitesco am Mittwoch in Regensburg mitteilte. Für die neue Elektroplattform GMP von Hyundai liefert Vitesco erstmals Spannungsinverter für ein 800-Volt-Bordnetz in bedeutenden Stückzahlen. Hyundai plant bis 2025 elf neue reinelektrische Modelle mit 800-Volt-Technologie. Diese soll Ladezeiten verkürzen und den Wirkungsgrad der Antriebe erhöhen. Vitesco soll noch dieses Jahr per Abspaltung vom Continental -Konzern an die Börse gehen. Vitesco hat sowohl klassische Verbrennerkomponenten als auch Teile für Elektroantriebe im Programm./men/jha/