Conti-Chef - Chipmangel trifft auch die Elektro-Mobilität

Hamburg (Reuters) - Der voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr anhaltende Halbleitermangel trifft nach Einschätzung von Autozulieferer Continental zunehmend auch den Bau von Elektroautos.

"Für die Elektromobilität gilt mindestens das Gleiche wie für Verbrenner und die anderen allgemeinen Fahrzeuge", sagte Konzernchef Nikolai Setzer am Dienstag bei einer im Internet übertragenen Autokonferenz des "Handelsblatt". Batteriegetriebene Fahrzeuge benötigten sogar mehr elektronische Bauteile als andere. Die Autohersteller bauen die knappen Chips derzeit vor allem in größere Verbrennerfahrzeuge und E-Autos ein. Batteriebetriebene Fahrzeuge sind derzeit stark gefragt, daher läuft die Produktion auf Hochtouren. Ein Mangel an Bauteilen könnte den Hochlauf ins Stottern bringen.

Setzer sagte weiter, er rechne damit, dass sich die Chipkrise im zweiten Halbjahr 2022 entspannen werde. Ähnlich hatte sich zuvor Infineon-Chef Reinhard Ploss bei der Veranstaltung geäußert.