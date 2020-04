Conti schiebt Abspaltung von Vitesco auf die lange Bank

Hamburg (Reuters) - Der Autozulieferer Continental vertagt die geplante Abspaltung seiner Antriebssparte Vitesco Technologies nun doch erneut.

Der Vorstand habe beschlossen, den Spin-off wegen der Auswirkungen der Corona-Krise den Aktionären auf der Hauptversammlung am 14. Juli nicht zur Abstimmung vorzulegen, teilte der Konzern mit am Donnerstag mit. Sobald sich die Marktbedingungen verbesserten, solle der Schritt nachgeholt werden.

Erst Anfang April hatte Continental erklärt, die bereits verschobene Abspaltung der in Vitesco Technologies umbenannten Antriebssparte trotz der Pandemie über die Bühne bringen zu wollen. Conti will Vitesco abspalten und an die Aktionäre verschenken und die Tochter damit an die Börse bringen. Dazu benötigt der Konzern die Zustimmung seiner Anteilseigner.