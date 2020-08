Conti-Sparte Vitesco erhält Großauftrag für VW-Elektroautos

München (Reuters) - Der Autozulieferer Continental hat für seine Antriebssparte einen Großauftrag von Volkswagen an Land gezogen.

Die Sparte, die unter dem Namen Vitesco abgespalten werden soll, wird nach eigenen Angaben Alleinlieferant für ein zentrales Bauteil vieler Elektroautos des Konzerns. Es handelt sich um das Antriebssteuergerät für den Modularen Elektrobaukasten (MEB), auf dessen Grundlage unter anderem das massentaugliche Elektroauto ID.3 gebaut wird, wie Vitesco am Mittwoch mitteilte. Zum Auftragsvolumen äußerte sich der Zulieferer nicht.

Der batteriegetriebene ID.3 soll als Elektrofahrzeug bei Volkswagen eine ähnliche Rolle einnehmen wie bisher Golf und Käfer unter den Autos mit Verbrennungsmotoren. Aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung kommt der ID.3 nun erst Anfang September auf den Markt. Der hannoversche Zulieferer Continental will seine Regensburger Antriebssparte Vitesco separat an die Börse bringen. Nachdem die Corona-Krise das Vorhaben durchkreuzt hatte, will Conti diesen Schritt nun im kommenden Jahr gehen.