CONTINENTAL - Ausbruchsversuch läuft

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 101,850 € (XETRA)

Die Continental-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch bei 257,40 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Im Coronacrash wurde diese Abwärtsbewegung noch einmal deutlich beschleunigt. Am 19. März notierte die Aktie im Tief bei 51,45 EUR. Damit setzte sie beinahe auf dem log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2009 auf. Dieses Retracement liegt bei 50,16 EUR.

Anschließend erholte sich der Wert stark und kletterte am 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 100,95 EUR. Dort schwenkte die Aktie in eine Konsolidierung ein, in deren Verlauf sie zweimal kurz unter die Unterstützung bei 82,98 EUR zurückfiel. Beide Male wurden diese Rückfälle aber schnell wettgemacht. Gestern überwand die Continental-Aktie knapp das Hoch aus dem Juni und auch den Abwärtstrend seit April 2019. Noch ist der Ausbruch allerdings so knapp, dass er noch nicht als signifikant gelten kann.

Direkt weiter aufwärts?

Etabliert sich die Continental-Aktie in den nächsten Tagen über 100,95 EUR, dann kann die Rally der letzten Wochen und Monate direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 115,00 - 115,75 EUR ist möglich. In diesem Bereich würde die Aktie auf ihren Abwärtstrend seit Januar 2018 treffen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 100,95 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 82,98 EUR drohen.

Continental

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)