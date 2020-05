CONTINENTAL - Bullen geben nicht auf

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 75,220 € (XETRA)

Continental erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 9,84 Mrd. EUR (VJ: 11,05 Mrd. EUR), eine Ebit-Marge von 4,4 % (VJ: 8,1 %) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von 292,3 Mio. EUR (VJ: 575,2 Mio. EUR). "Detaillierter Ausblick für 2020 weiter nicht abzusehen"; das 2. Quartal wird dem Management zufolge das schwächste Quartal 2020 werden.

Das Unternehmen rechnet für 2020 mit einem Umsatz und einem Ertrag deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Investitionen sollen 2020 um mindestens 20 % gesenkt werden. Der Produktionsstopp hält noch an rund einem Fünftel der Standorte an.

Quelle: Guidants News

Die Continental-Aktie befindet sich seit einem Allzeithoch bei 257,40 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel der Wert auf ein Tief bei 51,45 EUR. Seitdem erholt sich die Aktie. Diese Bewegung lässt sich noch immer in einem bärichen Keil eingrenzen. Am 29. und 30. April kam es zu einem Ausbruchsversuch aus dem Keil nach oben. Diese führte zwar zu einem Hoch bei 82,98 EUR, wurde aber sofort wieder abverkauft. Heute eröffnete der Wert etwas unterhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends und damit unterhalb der Keilunterkante. Aber bereits mit dem Handelsbeginn setzten Käufe ein, so dass die Aktie aktuell wieder oberhalb dieses Trends, der heute bei 74,78 EUR verläuft, notiert. Allerdings kann er die zwischenzeitlichen Gewinne nur begrenzt halten, da sich im bisherigen Tagesverlauf der EMA 50 bei 77,43 EUR als zu hoch erwiesen hat.

Worauf sollte man achten?

Ein dynamischer Ausbruch über 82,98 EUR würde vermutlich eine neue Kaufwelle einleiten. In diesem Fall wäre eine weitere Erholung in Richtung 96,11 EUR und ca. 110 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter das heutige Tagestief bei 73,70 EUR abfallen, würde eine Verkaufswelle in Richtung 67,72 EUR und vielleicht sogar in Richtung 51,45 EUR drohen.

Continental

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)