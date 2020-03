CONTINENTAL - Das kann die Bullen nicht erfreuen

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 98,430 € (XETRA)

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 257,40 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer massiven Abwärtsbewegung. Im August 2019 setzte sie auf dem 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Jahr 2009 bei 104,37 EUR auf. Anschließend erholte sich der Wert zwar auf 133,10 EUR, aber im Januar kam es bereits zu einem neuen Tief bei 99,26 EUR.

Anschließend erholte sich die Aktie zwar, aber diese Erholung war nur ein leicht überschießender Pullback an die Nackenlinie einer SKS-Formation, die hier als Fortsetzungsformation auftritt. In der letzten Woche stand die Aktie bereits wieder unter Druck, in dieser fällt sie auf ein neues Tief ab.

Kein Boden in Sicht

Mit dem neuen Tief in dieser Woche wird die Abwärtsbewegung seit Januar 2018 erneut bestätigt. Ein Boden ist bisher nicht in Sicht. In den nächsten Wochen dürfte daher weiter der Verkaufsdruck überwiegen. Abgaben bis in den Bereich um 85 EUR sind möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie über 115,60 EUR und damit über das Hoch vom 17. Februar ansteigen. Aber auch dann wäre zunächst wohl nur eine Erholung bis ca. 133,10 EUR möglich.

Continental-Aktie

