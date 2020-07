CONTINENTAL - Das wird nun eng für die Bullen

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 84,660 € (XETRA)

Anfang Juni konnten die Käufer die Continental-Aktie temporär über die 100,00 EUR-Marke hieven. Doch für einen Tagesschlusskurs über diesem Kursniveau reichte die Kraft nicht aus. U.a. war die 200-Tage-Linie Schuld, denn dort bildete sich ein aussagekräftiges Umkehrmuster aus. Nahezu direkt im Anschluss erfolgte ein Rücksetzer an den EMA50. Diese Durchschnittslinie konnten die Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen verteidigen. Doch nun droht dieser Unterstützung der Fall.

Verkaufssignal unter 78,00 EUR

Aktuell notieren die Wertpapiere noch direkt an dem EMA50. Doch womöglich wird der heutige Tagesschlusskurs unter 84,00 EUR liegen. Die Käufer müssten dann alles an der 80,00 EUR-Marke in die Waagschale werfen, um ein Verkaufssignal zu umgehen.

Unterhalb von 78,00 EUR wäre ein Rücksetzer bis 70,00 EUR bzw. sogar 60,00 EUR möglich. Sollte dagegen ein bullischer Konter an der 80,00 EUR-Marke erfolgen, wäre ein weiterer Anstieg bis zur 100,00 EUR-Marke denkbar.

Continental AG

