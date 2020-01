CONTINENTAL - Ergreifen die Bullen diese Chance?

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 115,540 € (XETRA)

Der Kursverlauf der Continental-Aktie war in den letzten Wochen eine Enttäuschung. Nachdem sich die Bullen im November kurzzeitig über den EMA 200 absetzen konnten, bestand die Hoffnung auf einen mittelfristigen Turnaround. Immerhin zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab, aus der heraus ein neuer Aufwärtstrend hätte entstehen können. Genau diese Chance ließen die Bullen in den letzten Wochen jedoch liegen, denn ausgehend vom Zwischenhoch bei 133,10 EUR kam es zu deutlichen Verkäufen und einem Rückfall in Richtung 110 EUR.

Auf ein Neues!

Richten wir den Blick nach vorne, stehen die Bullen in der Continental-Aktie wieder am Anfang. Die aktuellen Verluste haben den Kurs zurück bis in den Unterstützungsbereich oberhalb von 110 EUR gebracht. Dort zeigt sich aktuell wieder leichtes Kaufinteresse. Es besteht die Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Temporäre Gewinne auf 117-118 EUR wären sehr kurzfristig möglich. Dort stehen jedoch neue Entscheidungen an und für ein bullisches Comeback muss man die dort beginnenden Widerstände nach und nach überwinden. Leider kommen diese im Abstand von wenigen Euros und ziehen sich bis auf ca. 134 EUR hin. Erst oberhalb dessen wäre wieder mehr Platz. Können all diese Hürden überwunden werden, wäre die Aktie zudem wieder zurück in einem Bullenmarkt.

Keine leichte Aufgabe!

Ich denke es ist deutlich geworden, dass die Bullen in der Continental-Aktie vor einigen Herausforderungen stehen. Ob diese tatsächlich gemeistert werden können, werden wir in einigen Wochen wissen. Gewisse Stabilisierungschancen sind jedenfalls vorhanden. Sollte dafür der Bereich um 110 EUR noch nicht genutzt werden können, müsste man auf das Bärenmarkttief bei 103,62 EUR hoffen. Wenn aber auch dort das Kaufinteresse ausbleibt, könnte es mittelfristig abwärts bis in den Bereich von 80 EUR gehen.

