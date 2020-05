CONTINENTAL - Geht den Bullen die Luft aus?

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 73,480 € (XETRA)

Die Continental-Aktie hat sich in den letzten Tagen noch einmal gut entwickelt und die Erholung seit dem Tief vom 19. März 2020 bei 51,45 EUR fortgesetzt. Am Mittwoch brach sie dabei sogar über die Oberkante des bärischen Keils aus, in dem sie sich seit dem Tief nach oben bewegt. Am Donnerstag attackierte der Wert in der Eröffnung auch eine alte Unterkante der Abwärtsbewegung ab Januar 2018, prallte aber daran nach unten ab und fiel auch wieder in den Keil zurück.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Die Eröffnung heute erfolgte mit einem Abwärtsgap. Im bisherigen Tagesverlauf gibt der Aktienkurs weiter nach. Damit nähert sich der Wert bereits wieder der Unterkante de bärischen Keils bei aktuell 72,39 EUR verläuft. Zwischen 67,44 und 66,88 EUR liegt der Rest eines Aufwärtsgaps vom 07. April. An diesem Gap hat die letzte kleine Konsolidierung in der Erholung geendet.

Weitere Chance für die Bären

Die Erholung in der Continental-Aktie könnte am Donnerstag ihren Endpunkt gefunden haben. Ein erster Hinweis darauf ergäbe sich mit einem Rückfall auf Tagesschlusskurbasis auf 72,39 EUR. Ein Rückfall unter 66,88 EUR wäre eine klare Bestätigung für dieses bärische Szenario. Kommt dieses Szenario voll zum Tragen, dann würde wohl ein Rückfall in Richtung Jahrestief bei 51,45 EUR drohen. Sollte es allerdings zu einem Ausbruch über das Hoch vom Mittwoch bei 82,89 EUR kommen, dann könnte die Erholung in Richtung 96,11 EUR und vielleicht sogar rund 110 EUR fortgesetzt werden.

Zusätzlich lesenswert:

ADIDAS - Startschuss für die Bären

SÜDZUCKER - Heute ein Gewinner

BASF - DAX-Schwergewicht auf tönernen Füßen

Continental-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)