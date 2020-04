Continental hält trotz Corona-Krise an Vitesco-Abspaltung fest

Hamburg (Reuters) - Der Autozulieferer Continental will die geplante Abspaltung der in Vitesco Technologies umbenannten Antriebssparte trotz der Corona-Pandemie über die Bühne bringen.

Der Vorstand gehe davon aus, dass die verschobene Hauptversammlung im Sommer virtuell abgehalten werden könne, sagte Konzernchef Elmar Degenhart am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten und fügte hinzu: "Das lässt uns nach wie vor die Option, den Spin-off noch im laufenden Jahr zu realisieren."

Continental will Vitesco abspalten und an die Aktionäre verschenken, statt einen Teil davon an die Börse zu bringen. Dazu benötigt der Konzern die Zustimmung seiner Anteilseigner.

Mit Blick auf die Liquidität sagte Degenhart, der Dax-Konzern benötige keine staatliche Hilfe. Er könne dies aber auf Dauer nicht ausschließen: "Man soll nie 'nie' sagen. Irgendwann kommt jedes Unternehmen an seine Grenzen." Niemand könne vorhersagen, wie sich die Situation in den nächsten zwölf Monaten entwickeln werde. Nach derzeitigem Kenntnisstand könne er ein solches Szenario jedoch ausschließen.

Auf die Frage nach der Dividende für das abgelaufene Jahr sagte der Conti-Chef, an dem Vorschlag einer Ausschüttung von vier (Vorjahr 4,75) Euro je Aktie habe sich nichts geändert. "Dieser Vorschlag liegt nach wie vor dem Aufsichtsrat zur Entscheidung vor."