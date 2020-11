Continental im dritten Quartal operativ in den schwarzen Zahlen

Hamburg (Reuters) - Der kriselnde Autozulieferer Continental hat die Rückkehr in die operative Gewinnzone geschafft.

Für das dritte Quartal wies der Dax-Konzern aus Hannover am Mittwoch einen um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn von 832 (Vorjahr 612) Millionen Euro aus. Einschließlich Kosten für den Konzernumbau, Werkschließungen und den damit verbundenen Personalabbau lief ein Betriebsverlust von 673 Millionen Euro auf. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatten bereits hohe Abschreibungen für einen Verlust von knapp zwei Milliarden Euro gesorgt.

Für das Gesamtjahr stellte Conti einen bereinigten operativen Gewinn in Aussicht. Allerdings fielen im Schlussquartal weitere Restrukturierungskosten und Abschreibungen in noch nicht bekannter Höhe an, teilte Conti mit. Diese würden sich erheblich auf das operative Ergebnis und das den Aktionären zuzurechnende Konzernergebnis auswirken.