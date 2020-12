CONTINENTAL - Kaufwelle könnte in Kürze weitergehen

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 117,000 € (XETRA)

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental markierte im Januar 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 257,40 EUR. Danach folgt ein Abverkauf, der über zwei Jahre andauerte und am 19. März 2020 zu einem Tief bei 51,45 EUR führte.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie zunächst bis 08. Juni auf 100,95 EUR. Nach einer längeren Konsolidierungsbewegung und zwei missglückten Ausbruchsversuchen durchbrach der Wert am 09. November den Widerstand bei 100,95 EUR. Am 23. November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018. Nach einem Hoch bei 120,20 EUR schwenkte der Titel am 25. November in eine Konsolidierung ein. Innerhalb dieser Konsolidierung behauptet sich der Wert bisher deutlich über dem gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018, der heute bei ca. 110,27 EUR verläuft.

Bullen mit Vorteilen

Das Chartbild der Continental-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 133,10 EUR und vielleicht sogar 162,05 EUR ansteigen. Kurzfristig muss allerdings noch mit einer weiter anhaltenden Konsolidierung gerechnet werden, in deren Verlauf die Aktie in Richtung 110,27 EUR zurücksetzen kann. Sollte der Wert allerdings unter 100,95 EUR abfallen, dann würde sich das mittelfristige Bild stark eintrüben. Dann könnte es nämlich zu Abgaben in Richtung 82,98 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

SMI - Die Lage wird kritisch

ANALOG DEVICES - Halbleiterwert mit über 30 % Potenzial

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Continental

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)