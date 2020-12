CONTINENTAL - Kaufwelle läuft

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 118,350 € (XETRA)

Continental-Chef Nikolai Setzer hat Großes vor. Er will das Unternehmen auf neue Beine stellen, in mehreren Hightech-Bereichen auf Angriff schalten und gleichzeitig das traditionelle Geschäft mit Reifen stärken. Mit dieser Mischstrategie will der Manager auch den Widerspruch aus Wachstum bei Software und Elektronik sowie Einsparungen auf den klassischen Gebieten auflösen. Bei einem Kapitalmarkttag informiert Setzer heute Anleger und Branchenexperten über seine konkreten Ziele.

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental startete nach einem Tief bei 51,45 EUR am 19. März 2020 zu einer Aufwärtsbewegung. Am 17. November erreichte sie erstmals den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018. Seit 23. November liegt jeder Tagesschlusskurs über diesem Trend. In der Spitze notierte der Aktienkurs bereits bei 120,20 EUR.

Nach diesem Hoch kam es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Am Freitag markierte der Titel ein Tief bei 109,40 EUR. Damit setzte er auf dem gebrochenen Abwärtstrend auf. Seit gestern zeigt sich starke Nachfrage. Bereits gestern löste sich der Wert mit einer langen weißen Kerze von diesem Trend. Heute eröffnete er positiv und zieht sofort weiter an. Gegen 9.15 Uhr legt die Aktie um 5,30 % zu und ist damit größter Gewinner im DAX. Damit nähert sich die Aktie ihrem Rallyhoch wieder stark an.

Bullen sind am Drücker

Das Chartbild der Continental-Aktie macht auf kurz- bis mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Im Bereich des Rallyhochs bei 120,20 EUR könnte es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen. Anschließend wären allerdings ein Ausbruch und ein Anstieg in Richtung 133,10 EUR möglich. Sollte der Aktienkurs allerdings unter 109,40 EUR abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben.

Continental

