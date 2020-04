CONTINENTAL - Kommt da noch was nach oben?

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 61,360 € (XETRA)

Die Continental-Aktie fiel am 19. März 2019 auf ein Tief bei 51,45 EUR. Anschließend erholte sich der Wert deutlich und kletterte auf ein Hoch bei 71,42 EUR und damit nahe an die Widerstandszone zwischen 74,76 und 77,63 EUR. In den letzten Tagen fiel der Wert wieder zurück. Gestern setzte er auf dem letzten kleinen Buy-Trigger bei 59,12 EUR auf. Diese Unterstützung kann der Wert heute zunächst halten. Er setzt sich sogar etwas nach oben ab.

Chance auf zweite Erholungswelle?

Die Aktie von Continental hat die Chance, in den nächsten Tagen zu einer zweiten Erholungswelle anzusetzen. Ein Anstieg bis ca. 74,76-77,63 EUR wäre dabei möglich. Das wäre aber immer noch weit weg von einer grundsätzlichen Trendwende. Sollte es zu einem Tagesschlusskurs unter 59,12 EUR kommen, würden die Chancen auf eine weitere Erholung deutlich schwinden. Ein Rückfall auf 51,45 EUR bis 50,16 EUR wäre nämlich dann zu erwarten.

Zusätzlich lesenswert:

DOW JONES - Bären mit Vorteilen

NORDEX - Nicht nachlassen, liebe Käufer!

EBAY - Bodenbildung oder Abwärtstrend?

Continental

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)