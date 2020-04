Continental legt Abspaltung der Antriebstechnik auf Eis - Aktionärstreff im Juli

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental wird die Abspaltung der Antriebstechnik nicht mehr in diesem Jahr hinbekommen. Das Vorhaben werde der nun für den 14. Juli online geplanten Hauptversammlung nicht zur Entscheidung vorgelegt, teilt der Dax -Konzern am Donnerstag in Hannover mit. Die im Rahmen eines reinen Spin-Offs geplante Abspaltung werde aber weiter verfolgt. Der Vorstand werde Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen sollen, dass die Abspaltung des Vitesco getauften Unternehmens mit kurzer Vorbereitungszeit erfolgen kann, wenn spürbar bessere Marktbedingungen dies erlaubten. Bestimmte eingeplante Kosten für die Abspaltung würden dementsprechend später anfallen./men/fba