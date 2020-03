Milliarden-Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Eindämmung der Corona-Epidemie haben Anlegern am Donnerstagmorgen Mut gemacht. Der Dax stieg im frühen Handel um knapp ein halbes Prozent auf 12 185,18 Punkte und setzte damit die Erholung der vergangenen beiden Tage fort.

Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Mrd Euro) für Notkredite zur Verfügung. Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus 8,3 Milliarden Dollar bereit.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,8 Prozent auf 26 302,82 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone legte um ein halbes Prozent zu.

Continental: Dividende wird gekürzt

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat nach einem Milliardenverlust vor einem schwachen neuen Jahr gewarnt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge des operativen Ergebnisses dürfte 2020 auf zwischen 5,5 bis 6,5 Prozent zurückgehen, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Im Vorjahr war der Wert von 9,3 auf 7,4 Prozent zurückgegangen. Analysten hatten für das laufende Jahr mit 7,1 Prozent bisher deutlich mehr auf dem Zettel als das Unternehmen. Conti musste in den vergangenen Jahren mehrfach seine Erwartungen nach unten schrauben, weil das Umfeld vor allem in der Autozulieferung schwächer wurde. Auch beim Umsatz ist Conti-Chef Elmar Degenhart vorsichtiger als die Experten, hier geht das Management von 42,5 bis 44,5 Milliarden Euro Erlös für das laufenden Jahr aus, am Markt wurde bisher mit einem Wert am oberen Ende der Spanne gerechnet.

Das Umfeld werde 2020 herausfordernd bleiben, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer. Neben den Produktionsrückgängen setzten Turbulenzen aus der Coronavirus-Epidemie, weiter ungeklärte Handelskonflikte sowie drastisch verschärfte Abgasvorschriften in Europa der Automobilindustrie zu, so der Manager.

Die Dividende für das vergangene Jahr stutzt Schäfer wie erwartet von 4,75 Euro auf 4 Euro. Unter dem Strich hatte Conti vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro eingefahren nach einem Gewinn von 2,9 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Umsatz war in 2019 leicht auf 44,5 Milliarden Euro gestiegen.

ProSieben: Ausblick kommt nicht gut an

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 und der US-Finanzinvestor General Atlantic wollen gemeinsam das Online-Dating- und Social-Entertainment-Unternehmen The Meet Group übernehmen. Das teilte ProSiebenSat.1 am Donnerstag in Unterföhring mit. Die Übernahme werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr abgeschlossen und soll sich ab dem ersten Jahr positiv auf das Konzern-Gesamtergebnis auswirken. ProSiebenSat.1 und General Atlantic wollen ihr gemeinsames Unternehmen Nucom durch Zukäufe ausbauen. Zu Nucom gehört auch die Parship Group, die gemeinsam mit The Meet Group zu einem führenden Anbieter im globalen Online-Dating-Markt aufgebaut werden soll, heißt es. The Meet Group wird mit 500 Millionen US-Dollar bewertet. Das Angebot an die Aktionäre der The Meet Group liegt bei 6,30 Dollar je Aktie.

Im abgelaufenen Jahr ging das bereinigte operative Ergebnis wie erwartet zurück und sank um 14 Prozent auf 872 Millionen Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn legte um 66 Prozent auf 413 Millionen Euro zu. Gründe waren vor allem geringere Sondereffekte als im Vorjahr. Der Konzern schlägt eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie vor, nach 1,19 Euro ein Jahr zuvor.

ProSiebenSAt1. befindet sich im Umbau, weil der Konzern schon länger gegen bröckelnde Werbeeinnehmen kämpft. Aufgrund der Investitionen erwartet das Management für 2020 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 800 und 900 Millionen Euro und damit eventuell etwas weniger als 2019. Der Umsatz soll allerdings zulegen und zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden Euro liegen.

Kurz & knapp:

Henkel: Der Konsumgüterkonzern hat seine Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. So geht der Konzern wegen der Investitionen sowie einem schwächeren konjunkturellen Umfeld insbesondere im Klebstoffgeschäft von einer weiteren Belastung der Ergebnisse aus. Die bereinigte Umsatzrendite dürfte in diesem Jahr von 16 Prozent auf rund 15 Prozent sinken, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie erwartet Henkel einen Rückgang um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentwert zu konstanten Wechselkursen gegenüber 5,43 Euro für das vergangene Jahr. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft soll bei 0 bis 2 Prozent liegen. 2019 setzte Henkel 20,1 Milliarden Euro um.

Vonovia: Milliardenschwere Zukäufe im Ausland sowie höhere Mieteinnahmen haben Deutschlands größtem Immobilienkonzern auch 2019 zu mehr Gewinn verholfen. Zudem profitierte der Dax -Konzern von seinem Wohnungsbestand, Neubau sowie Dachaufstockungen. Das operative Ergebnis (FFO) erhöhte sich 2019 im Jahresvergleich um acht Prozent auf 1,22 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Bochum mitteilte. Damit übertraf der Konzern leicht seine obere Zielvorgabe. Von dem Gewinnzuwachs sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll für 2019 wie geplant um 13 Cent auf 1,57 Euro je Aktie klettern. Die Mieteinnahmen stiegen im vergangenen Jahr bei einem weiterhin geringen Leerstand um rund 10 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Die Miete erhöhte sich auf 6,93 Euro pro Quadratmeter – das waren rund sechs Prozent mehr als 2018. Gleichzeitig steckte Vonovia mit fast zwei Milliarden Euro gut ein Viertel mehr in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung.

Drägerwerk: Der Medizintechnik-Konzern spürt wegen des neuartigen Coronavirus derzeit eine erhöhte Nachfrage nach Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräten für Krankenhäuser. Insgesamt entstehe durch die Epidemie jedoch Unsicherheit für die Geschäftsentwicklung. Außerdem nähmen die Risiken für die Gesamtwirtschaft zu. Vorstandschef Stefan Dräger hält dennoch an seiner Prognose fest, den Umsatz in diesem Jahr währungsbereinigt um ein bis vier Prozent zu steigern. Davon sollen weiter ein bis vier Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben. Im abgelaufenen Jahr steigerte Dräger seinen Umsatz um sieben Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um sechs Prozent auf 66,6 Millionen Euro. Damit blieben wie im Vorjahr 2,4 Prozent der Erlöse als operativer Gewinn übrig. Der Überschuss ging allerdings um drei Prozent auf 33,8 Millionen Euro zurück. Die Dividenden für die Stamm- und Vorzugsaktien sollen mit 13 und 19 Cent stabil bleiben.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Birgit Reitz-Hofmann / Shutterstock.com

