CONTINENTAL - Panikartige Verkäufe

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 60,930 € (XETRA)

Automobilwerte, Reifenhersteller und Zulieferer trifft es in diesen Tagen besonders hart an der Börse, die Aktien gehen vielerorts in den Sturzflug über. Die seit Juni letzten Jahres schwächelnde Continental-Aktie beschleunigt ihren Abwärtstrend massiv. Das Chartbild ist weiterhin stark angeschlagen, wobei die Aktie im sehr kurzfristigen Zeitfenster bereits deutlich überverkauft ist.

Nicht mehr weit bis zum Corona-Tief

Die nächsten Auffangzonen findet die Aktie jetzt bei 58,50 EUR. An dieser Preismarke könnte eine größere Kurserholung gestartet werden. Bei 67,44 - 69,66 EUR liegen potenzielle Erholungsziele, darüber hinaus wäre Platz bis rund 77 EUR.

Geht es hingegen direkt unter 58 EUR, kommt das Corona-Tief bei 51,45 EUR in Reichweite. Spätestens dort sollten sich dann die Käufer zeigen und einen ordentlichen Rebound einleiten.

Fazit: Wie weit ein Crash geht, ist schwer zu sagen. Charttechnische Marken werden oft ohne größere Gegenwehr durchschlagen. An den genannten Preismarken besteht jedoch Hoffnung, zumindest temporäre Gegenbewegungen im beschleunigten Abwärtstrend zu starten.

Continental AG Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)