CONTINENTAL - Quartalszahlen: Aktie am Rand einer massiven Verkaufswelle

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 111,220 € (XETRA)

Continental erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €9,91 Mrd (VJ: €6,62 Mrd, Analystenprognose: €9,8 Mrd), einen Free Cash Flow vor M&A/Carveout von €327,1 Mio (Prognose: €256 Mio), eine Ebit-Marge (bereinigt) von 7,2 % (VJ: -9,6 %, Prognose: 5,7 %), ein Ebit (bereinigt) von €710,9 Mio (VJ: -€634,5 Mio, Prognose: €556 Mio) und einen Nettogewinn von €545,3 Mio (VJ: -€741,1 Mio, Prognose: €313 Mio).

Conti-Finanzchef Schäfer: Merken gestiegene Rohstoffpreise auch in Automotive; sehen weiter guten Trend im Reifenmix für kommende Jahre; schwer vorherzusagen, ob Talsohle bei Chipmangel erreicht wurde. Quelle: Guidants News

Im Prinzip laufen die Anteile von Continental seit Dezember letzten Jahres in einer volatilen Bewegung mit einigen Ausschlägen nach oben über der Unterstützung bei 108,40 EUR seitwärts. Nach dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 133,32 EUR im Juni hatte die Aktie zudem schon den Rückwärtsgang eingelegt und erreicht heute mit einem Abwärtsgap die zentrale Unterstützung bei 108,40 EUR.

Erholung hat noch weiten Weg vor sich

Noch kann die Marke von den Käufern verteidigt und eine Erholung ausgelöst werden. Aufgrund der Dynamik des Abverkaufs ist aber aktuell damit zu rechnen, dass diese Gegenbewegung jederzeit schon im Bereich von 111,00 EUR enden und die 108,40 EUR-Marke unterschritten werden kann. In der Folge wäre ein großes Verkaufssignal aktiviert und mit Verlusten bis 103,90 und 100,95 EUR zu rechnen, ehe eine tragfähige Erholung starten könnte.

Sollte die 100,95 EUR-Marke in den nächsten Wochen auch unterschritten werden, stünde sogar ein Abverkauf bis 95,00 EUR an.

Aus der unmittelbaren charttechnischen Gefahrenzone hätte sich die Continental-Aktie dagegen erst mit einem Ausbruch über 113,50 EUR befreit. Allerdings warten dann bei 115,74 und 117,10 EUR schon die nächsten Kurshürden, die es zu überwinden gilt.

Charttechnisches Fazit: Trotz der Erholung ist damit zu rechnen, dass die Aktie von Continental in Kürze unter den zentralen Support bei 108,40 EUR und zunächst bis 103,90 EUR gedrückt wird.

Continental Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)