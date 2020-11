CONTINENTAL - Quartalszahlen sorgen für Gewinnmitnahmen

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 103,050 € (XETRA)

Bereits im Sommer ging die Aktie des Reifenherstellers Continental nach einem Zwischenhoch bei 100,95 EUR in eine Konsolidierung über. Im Rahmen dieser wurde der Preisbereich ab ca. 83,25 EUR immer wieder gekauft und Anfang Oktober probierten sich die Käufer dann endlich auch an einem neuen Aufwärtstrend. Die Kraft dafür reicht aber nicht aus und gegen Monatsende notierte man wieder im altbekannten Preisbereich. Damit drohte die Range der letzten Monate federführend zu bleiben.

Die Lage änderte sich jedoch in dieser Woche. Als am Montag neue Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Corona aufkam, kehrten auch die Käufer in der Continental-Aktie zurück. So nach und nach scheint man damit bullische Strukturen etablieren zu können, was jetzt dazu führt, den Widerstandsbereich bei 100-105 EUR hinter sich zu lassen. Das eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial, wobei die nächste größere Widerstandszone momentan bei 130-135 EUR zu finden wäre.

Quartalszahlen helfen nicht!

Die heute vorgelegten Quartalszahlen von Continental sorgen leider nicht dafür, dass sich die aktuelle Kaufwelle weiter fortsetzt. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die Aktie 4 % unter dem Schlusskurs von gestern. Das könnte daran liegen, dass die Zahlen gemischt ausfielen. So ging der Umsatz beispielsweise von 11,1 Mrd. EUR auf 10,3 Mrd. EUR zurück. Der Nettogewinn schmolz kräftig. Verdiente man im Vorjahr noch 1,99 Mrd. EUR, waren es im dritten Quartal 2020 nur noch 719,3 Mio. EUR. Beim Ebit hingegen konnte man durchaus zulegen. Dieses stieg von 611,9 Mio. EUR auf 831,6 Mio. EUR an.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Continental AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)