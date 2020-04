CONTINENTAL - Wow

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 70,100 € (XETRA)

Am Freitag hatte ich auf die Chance zu einer zweiten Erholungswelle in der Continental-Aktie hingewiesen. Gestern legte die Aktie bereits stark zu. Heute eröffnet sie mit einem Aufwärtsgap zwischen 66,88 EUR und 69,22 EUR und zieht im bisherigen Tagesverlauf weiter an. Seit dem Schlusskurs vom Freitag bei 60,04 EUR hat die Aktie in der Spitze 11,20 EUR zugelegt, also fast 20 %.

Mit diesem Anstieg steigt die Aktie bereits wieder fast an das bisherige Erholungshoch bei 71,42 EUR an. Bei 74,76-77,63 EUR liegt eine breite wichtige Widerstandszone. Diese zu knacken dürfte sehr schwer werden.

Wo liegen mögliche Erholungsziele?

Die zweite Erholungswelle läuft sehr dynamisch. Daher ist sie nun auch schon wieder näher an ihrem Ende als an ihrem Anfang. Ein Anstieg bis an die benannte Widerstandszone ist kurzfristig noch möglich. Danach sollte es aber einen kräftigen Rücksetzer geben. Ein Ausbruch über die Widerstandszone würde der Aktie weiteres Erholungspotenzial in Richtung des EMA 50 bei aktuell 82,11 EUR verschaffen.

