Conviva gibt neue Daten zum IGTV-Wachstum, zur Leistung und gemeinsamen Nutzung von Instagram heraus

Der Conviva IGTV Benchmarks-Bericht 2021 untersucht die beste Praxis für die Nutzung von Long-Form-Videos auf Instagram

Conviva, die durchgängige Messplattform für Streaming-Medien, gab heute seinen Bericht 2021 für IGTV-Benchmarks heraus. Er beschreibt im Einzelnen, wie Marken IGTV nutzen, genauso, wie das Long-Form-Videoformat von Instagram derzeit überall unterwegs ist. Der Bericht, der mehr als 25.000 Konten, 54.000 IGTV-Videos, 400 Millionen Bindungen und 4 Milliarden Videoansichten analysierte, kam zu dem Ergebnis, dass IGTV seit seiner Herausgabe im Jahr 2018 mit einem Anteil von 2 % im Jahr 2019 rasch zu einem Anteil von Instagram Posts von 10 % im Jahr 2021 gewachsen ist.

„Das Video ist der Kernbestandteil jeder Plattform der Sozialen Medien, da es bedeutend höhere Bindungsraten bringt und Marken damit auf frische, kreative Weise neue Zielgruppen erreichen können”, sagte Keith Zubchevich, CEO von Conviva. „Neue, längerförmige Formate wie insbesondere IGTV bieten Unternehmen einen Weg, eine tiefergehende Verbindung mit den Zuschauern aufzubauen, die sich selbst vollständig auf die Marke einlassen können.”

Neuer Instagram-Formate herrschen uneingeschränkt

Karussell-Posts (d. h. Beiträge mit zahlreichen Fotos oder Videos) sind von 2019 und 2020 von weniger als 15 % auf 20 % aller Posts im Jahr 2021 gewachsen. Gemeinsam machten Karussell- und IGTV-Posts in der ersten Hälfte 2021 30 % aller Posts aus, also den doppelten Anteil im Vergleich zu nur zwei Jahren vorher. Karussell-Posts wiesen unter allen Post-Formaten die höchste Bindungsrate auf, die von 1,2 % für Marken bis 5,4 % für Sportkonten reicht. Karussell-Posts mit Videoaufnahmen erreichten 17 % mehr Konten, erzielten 16 % mehr Impressions und führten zu 12 % mehr Kundenbindungen als Karussell-Posts nur mit Abbildungen.

Wenig überraschend also, dass der Anteil von alleinigen Foto-Posts von 56 % im Jahr 2019 auf nur etwas über die Hälfte aller Posts 2020 und 2021 fiel, während der Anteil von Videos allein von 30 % im Jahr 2019 auf 18 % 2021 fiel.

Einsatz von IGTV für Nischenprodukte

Während die Mehrheit der Videobindungen auf Instagram sich normalerweise an Tag eins eines Posts ergibt, kam Conviva zu dem Ergebnis, dass die Lebensdauer von IGTV-Posts überraschenderweise lange ist. IGTV-Videos erhalten nur 63 % ihrer Ansichten am ersten Tag des Posts, verglichen mit 85 % der Karussell- und 72 % der Instagram Videos allein. Karussell-Videos weisen am dritten Tag oder später 7 % ihrer Zuschaueransichten auf, Videos zu 19 % und IGTV-Videos mit 29 % noch bedeutend mehr.

Gewinn für Kurzbeschreibungen

IGTV-Posts mit den kürzesten Beschreibungen erreichten die höchsten Bindungszahlen, doch werden diese kürzeren Beschreibungen selten verwendet. Die Conviva Analyse der Bindungsrate für 54.000 IGTV-Videos ergab die höchste Bindungsrate für Posts, die dann stattfanden, als die Beschreibungen zwischen einem und 50 Zeichen lang waren. Keine Beschreibung oder null Zeichen erbrachten ebenfalls gute Leistungen, während Beschreibungen mit 100 - 800 Zeichen die wenigsten Bindungen aufwiesen.

Methodik

Conviva analysierte in der ersten Hälfte des Jahres 2021 von 1. Januar bis 30. Juni Instagram Konten und verglich sie mit dem selben Zeitraum der Jahre 2020 und 2019. Die Analyse umfasste mehr als 25.000 Konten, 54.000 IGTV-Videos, 400 Millionen Bindungen und 4 Milliarden Videoansichten. Die identifizierten, kategorisierten Konten umfassten 1.300 Konten in folgenden Markenkategorien: Verbraucherprodukte, Service-Marken, Ereignisse und Veranstaltungsorte; Medien: Zeitungen, Nachrichtenorganisationen, Online-Nachrichtenseiten und -Herausgeber; Unterhaltung: TV/Filmnetzwerke, Fernsehshows, Audionetzwerke und Netzwerke mit vorrangig sozialem Content sowie Sport: Sport- oder E-Sportteams, Verband- und Sportereignisse.

Über Conviva

Conviva ist die Erhebungs-, kontinuierliche Mess- und Bindungsplattform für Streaming-Medien. Angetrieben von unserem patentierten Stream Sensor™ und Stream ID™ ermöglicht unsere Echtzeit-Plattform Vermarktern, Werbetreibenden, technischen Betrieben, Technik-, Ingenieurs- und Kundenbetreuungsteams den Aufbau, die Einbindung, Monetarisierung und die längerfristige Bindung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können – jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

