COOPER COMPANIES - Eine spannende Aktie für Ausbruchstrader

Kurzsichtig oder weitsichtig und Kontaktlinsenträger? Dann dürfte Ihnen der Name Cooper Companies ein Begriff sein. Der Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller von Kontaktlinsen, insbesondere im Segment der torischen Speziallinsen. Die Tochter, die für dieses Geschäft verantwortlich ist, nennt sich CooperVision. Daneben produziert Cooper Companies im Segment Cooper Surgical medizinische Produkte für Frauen.

2020 schlug sich auch bei Cooper Companies in den Zahlen negativ nieder. Der Gewinn brach auf 4,81 USD je Aktie ein. Doch der Blick nach vorne sieht vielversprechend aus. Analysten erwarten im laufenden Jahr eine deutliche Erholung beim Gewinn je Aktie in Richtung 12,50 USD. 2022 könnte Cooper Companies Erlöse in der Nähe von 3 Mrd. USD aufweisen und den Gewinn weiter um knapp 12 % auf dann gut 14,00 USD je Aktie steigern. Daraus errechnen sich KGVs von 30 und 27.

Für charttechnische Ausbruchstrader ist der Wert derzeit hochinteressant. Denn mit der heutigen Performance lässt die Aktie die Widerstandszone zwischen 371,59 und 365,68 USD hinter sich und markiert einen neuen Rekordstand. Potenzial lässt sich nun in Richtung einer deckelnden Trendlinie, also bis auf rund 413 USD, ableiten. Darüber wären langfristig sogar Kurse um 450 USD vorstellbar. Absicherungen bieten sich unter dem bisherigen Wochentief bei 354,07 USD an. Wer etwas mehr Luft lassen möchte, orientiert sich am EMA50 bzw. der etwas darunter verlaufenden Aufwärtstrendlinie seit März 2020 bei derzeit 344,50 USD.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,43 2,77 2,94 Ergebnis je Aktie in USD 4,81 12,53 14,02 Gewinnwachstum 160,50 % 11,89 % KGV 78 30 27 KUV 7,6 6,7 6,3 PEG 0,2 2,3 Dividende je Aktie in USD 0,03 0,03 0,03 Dividendenrendite 0,01 % 0,01 % 0,01 % *e = erwartet

Cooper-Companies-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)