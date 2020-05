Cooper Tire & Rubber meldet 193. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Reifenhersteller Cooper Tire & Rubber Company (ISIN: US2168311072, NYSE: CTB) schüttet weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 10,5 US-Cents je Aktie aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. Juni 2020 (Record date: 1. Juni 2020). Dies ist die insgesamt 193. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge.

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 0,42 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,63 US-Dollar (Stand: 8. Mai 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,86 Prozent.

Die Cooper Tire & Rubber Company, mit Firmensitz in Ohio, zählt zu den fünf größten Reifenherstellern in Nordamerika. Es werden über 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz lag im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 bei 532 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 619 Mio. US-Dollar), wie am 7. Mai berichtet wurde. Dabei stand ein operativer Verlust von 6 Mio. US-Dollar nach einem operativen Gewinn von 26 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Cooper Tire & Rubber zog seinen Ausblick für das Jahr 2020 zurück.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 21,29 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Mai 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de