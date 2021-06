COPART - Genial einfach, einfach genial!

Das Geschäftsmodell von Copart ist einfach wie genial zugleich. Copart bietet Gewerbetreibenden die Möglichkeit, meist beschädigte Fahrzeuge über ein Auktionsverfahren zu erwerben. Zu den Kunden zählen also Gebrauchtwagenhändler, Verwerter, Wiederaufbereiter, aber auch Exporteure.

Die langfristige Kursentwicklung der Aktie ist atemberaubend. Von einstelligen Kursregionen hat der Wert sich seit dem Jahr 2009 in den dreistelligen Bereich vorgearbeitet. Dabei stoppte der Ausverkauf im Zuge des Coronacrashs wie in einigen anderen Situationen in den vergangenen Jahren am EMA50 im Monatschart.

Wenig überraschend fällt die Bewertung nach dem unglaublichen Lauf inzwischen recht sportlich aus. Dabei sind die KUVs mit 11,9 und 10,8 noch in Ordnung, die KGVs sind mit 36 und 34 verglichen mit dem Gewinnwachstum aber hoch. Denn für 2022 und 2023 gehen Analysten nur von einem einstelligen Gewinnzuwachs aus.

Unter charttechnischen Aspekten liefert der Wert aber ein hervorragendes Bild ab und schiebt sich in dieser Woche aus einer mehrmonatigen Korrektur zur Oberseite heraus. Wird die Ausbruchszone zwischen 130,96 und 128,32 USD in den kommenden Tagen als neue Unterstützung bestätigt, besitzt die Aktie mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 160 USD. Ein Zwischenziel kann bei 146 USD veranschlagt werden. Zuletzt drehte der Wert wiederholt am EMA50 nach oben, weshalb Stopps im Bereich des letzten Zwischentiefs bei rund 121,50 USD in den Markt gelegt werden können.

Fazit: Fundamental ist die Aktie von Copart teuert, charttechnisch liefert sie dagegen ein frisches Ausbruchssignal. Dieses könnte in den kommenden Monaten Kursgewinne in Richtung 160 USD nach sich ziehen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,21 2,62 2,91 Ergebnis je Aktie in USD 2,93 3,71 3,94 Gewinnwachstum 26,62 % 6,20 % KGV 45 36 34 KUV 14,2 11,9 10,8 PEG 1,3 5,4 *e = erwartet

Copart-Aktie

