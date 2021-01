Core Laboratories meldet Dividende

Der Ölfelddienstleister Core Laboratories N.V. (ISIN: NL0000200384, NYSE: CLB) zahlt eine Quartalsdividende von 0,01 US-Dollar pro Aktie für das erste Quartal 2021 an seine Aktionäre. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 16. Februar 2021 (Record date: 25. Januar 2021). Im März 2020 gab der Konzern eine Kürzung der vierteljährlichen Dividende von 0,25 US-Dollar auf 0,01 US-Dollar bekannt.

Der Konzern mit Firmensitz in Amsterdam zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,04 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 0,12 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 33,75 US-Dollar (Stand: 15. Januar 2021).

Core Lab ist ein amerikanischer Dienstleister für die Öl- und Gasindustrie mit über 70 Büros in mehr als 50 Ländern. Offizieller Firmensitz ist Amsterdam. In den USA ist der operative Sitz in Houston, Texas. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 105,38 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 173,20 Mio. US-Dollar), wie am 21. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 27,31 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 15. Januar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de