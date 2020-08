Coreo: Ausbau des Portfolios geplant

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die Coreo AG eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, einem Kupon von 6,75 Prozent und einer Laufzeit von 5 Jahren emittieren. Die Zeichnungsfrist laufe vom 24. August bis zum 8. September 2020. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage wolle das Unternehmen den Emissionserlös für das Wachstum des Immobilienportfolios und zur vorzeitigen Rückzahlung der Optionsanleihe verwenden. Neben der Apeiron Investment Group Ltd. habe mit der „alex schütz familienstiftung“ ein weiterer Ankeraktionär mitgeteilt, ebenfalls 4 Mio. Euro der Anleihe zu zeichnen. Dies werte SRC als Vertrauen der Ankeraktionäre in das Management und in das weitere Wachstum des Portfolios. Zudem gehe das Analystenteam davon aus, dass bei einer erfolgreichen Platzierung der Anleihe die Kaufverträge für drei weitere Objekte zeitnah abgeschlossen werden können. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.08.2020, 16:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 24.08.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Coreo_24Aug2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Coreo AG - ISIN: DE000A0B9VV6