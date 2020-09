Coreo: Investitionsplan bleibt bestehen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Coreo AG die seit dem 24. August laufende Anleiheemission abgesagt, plant nun aber, das Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro im Rahmen einer privaten Zuteilung an zwei Ankeraktionäre und einen weiteren, namhaften Investor zu platzieren. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle sich für die Aktionäre, bis auf die Konditionenanpassung, keine wesentliche Veränderung ergeben. Die neue Vorgehensweise stelle zudem die Vollplatzierung des ursprünglich geplanten Volumens von 30 Mio. Euro sicher, so dass an der ursprünglichen Investitionsplanung festgehalten werden könne. Demnach sei laut GBC die Rückzahlung der bis 2022 laufenden Optionsanliehe mit einem ausstehenden Volumen von rund 15 Mio. Euro möglich. Darüber hinaus plane die Gesellschaft zeitnah Immobilien im Wert von über 40 Mio. Euro zu erwerben, für die bereits Exklusivitätsvereinbarungen vorliegen. Die nach der Rückzahlung der Optionsanleihe noch vorhandenen rund 15 Mio. Euro werde Coreo für die Umsetzung der konkret geplanten Immobilienakquisitionen verwenden. Bei einem unterstellten LTV (Loan-to-Value) von etwa 66 Prozent könne die Gesellschaft neue Objekte in einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro erwerben. Zur Realisierung des vom Analystenteam bisher prognostizierten Portfoliowachstums von jeweils 40 Mio. Euro 2020 und 2021 benötige die Gesellschaft aber weitere Mittel. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,60 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.09.2020, 11:15 Uhr)

Coreo AG - ISIN: DE000A0B9VV6