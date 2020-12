Coreo: Lukrative Transaktionen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG die Ausgabe der Unternehmensanleihe abgesagt und dafür eine Darlehensvereinbarung über 23 Mio. Euro mit einer 5-jährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,75 Prozent mit einem namhaften Investor geschlossen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei es auf der Transaktionsseite zu Bewegung durch den Kauf einer Logistikimmobilie in Haßloch mit einer Mietfläche von rund 10.000 qm gekommen. Gleichzeitig habe das Unternehmen ein 12.000 qm Grundstück am Stadtrand von Wiesbaden – erweiterbar um weitere 5.0000 qm – erworben. Auf Verkaufsseite sei der erfolgreiche Abschluss der Bestandsentwicklung des 2018 gekauften Hydra-Portfolios durch den Verkauf von Liegenschaften in Darmstadt, Hanau und Bielefeld zu einem Verkaufspreis von 7,5 Mio. Euro vermeldet worden. Der Nutzen-Lasten-Übergang erfolge im ersten Quartal 2021. Der Verkaufsgewinn, den SRC auf rund 0,8 bis 1,0 Mio. Euro taxiere, werde aber bereits in der Gewinnrechnung 2020 berücksichtigt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 2,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

