Corestate Capital: Designierter Vorstandschef tritt Amt nicht an

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Nach dem großen Umbruch bei den Aktionären und im Aufsichtsrat des Immobilien-Investmentmanagers Corestate Capital ist nun der Vorstand an der Reihe. Der designierte Firmenchef Klaus Schmitt werde sein Amt nicht antreten, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Luxemburg mit. Stattdessen sei Rene Parmantier mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt worden. Lars Schnidrig, der dieses Amt zuvor bekleidete, wechselt per sofort auf den Stuhl des Finanzchefs./he/tih