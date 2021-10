Coretec Group gibt Beförderungen wichtiger Teammitglieder bekannt

Die Coretec Group, Inc. (OTCQB:CRTG), die technisches Silizium und volumetrische 3D-Displays entwickelt, gibt die Beförderung von Dr. Michelle Tokarz zum Vorstand des Bereichs Partnerschaften und Innovationen sowie von Dr. Ramez Elgammal zum Chief Technology Officer bekannt.

Da die Coretec Group die Entwicklung mehrerer Technologien wie etwa Batterien, Quantenpunkte und Halbleiter in einer Reihe von Sektoren vorantreibt, war der Bedarf an Weiterentwicklung und Know-how noch nie so offensichtlich. Und mit dem weiteren Ausbau des geistigen Eigentums und damit auch des Anwendungsspektrums stärkt und fördert das Unternehmen auch sein Team.

Dr. Michelle Tokarz ist die perfekte Mischung aus Wissenschaftlerin und Unternehmerin. Dr. Tokarz entwickelte ihren wissenschaftlichen und geschäftlichen Scharfsinn in der pharmazeutischen Industrie, und zwar in Positionen in der Chemieforschung sowie anschließend in der Produktion für Merck und Eli Lilly. Sie nahm mit mehreren Gruppen an I-Corp-Kundenfindungssitzungen der NSF teil und unterstützte auch mehrere Gruppen dabei, indem sie sie durch das Programm in der Anfangsphase sowie durch das vollständige nationale Programm führte. Dr. Tokarz hat auch an mehreren SBIR-Prüfungsausschüssen der NSF teilgenommen. Dr. Tokarz promovierte in Materialwissenschaften und erwarb einen doppelten Master-Abschluss in Maschinenbau und Materialwissenschaften an der University of Michigan in Ann Arbor.

Dr. Ramez Elgammal hat einen breiten Hintergrund in Wissenschaft, Technik und Unternehmertum. Er ist Senior Research Associate an der University of Tennessee, wo er ein breites Spektrum an Projekten im Bereich der Energiespeicherung und energieerzeugenden Geräte wie Brennstoffzellen, Flussbatterien und Lithium-Ionen-Akkumulatoren leitet. Dr. Elgammal war als Director of New Applications für Sylvatex Inc. in der Entwicklung fortschrittlicher Materialien für Lithium-Ionen-Akkumulatoren tätig und war zuvor Mitbegründer von zwei Cleantech-Unternehmen: Novoform Technologies (das Katalysatoren für GtL-Verfahren zur Verflüssigung von Gasen entwickelt und 2014 übernommen wurde) und Saratoga Energy Research Partners (mit Schwerpunkt auf elektrochemischen CO2-Umwandlungsprozessen zur Synthese von Kohlenstoff-Nanomaterialien für Anoden in Lithium-Ionen-Akkumulatoren). Er hat über 40 Publikationen und Konferenzberichte veröffentlicht und 7 Patente angemeldet. Dr. Elgammal erwarb seinen M.Sc. in angewandter Physik und seinen Ph.D. in Chemie am California Institute of Technology (CalTech) als Rosen-Stipendiat und hat einen Ehren-B.S. in Chemie von der Central Michigan University, wo er ein Centralis-Stipendiat war.

„Michelle und Ramez sind Schlüsselakteure für das Wachstum der Coretec Group. Ihr kombiniertes Wissen, ihre Branchenverbindungen und ihr Fachwissen sind unübertroffen, aber noch wichtiger ist, dass sie den Unternehmergeist teilen, der unser Team antreibt“, sagte Matthew Kappers, CEO.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.thecoretecgroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

