Cornèr Bank Group schließt Migration von 2,1 Millionen Karten in die Card-Management-Lösung von Vestigo ab

Die Cornèr Bank Group, ein Emittent von Kredit- und Prepaid-Karten für Privatpersonen und Unternehmen in Europa, hat einen wichtigen Meilenstein seines digitalen Transformationsprozesses durch den Abschluss der Migration seines Kartenportfolios über alle Produkte und Märkte hinweg in eine moderne, konsolidierte Lösung erreicht. Vestigo ist ein europäischer Softwareanbieter im Bereich der Karten und Überträge von Konto zu Konto und sein Card Management System (CMS) stellt die Schlüsselkomponente der Komplettlösung bei Cornèr dar.

Die Cornèr Bank Group gibt mehr als 2,1 Millionen Kredit- und Prepaid-, Visa-, Mastercard- und Diners-Karten direkt und über Partnerschaften mit Hunderten von Organisationen unterschiedlicher Größen in einem B2B2C- / Co-Brand-Geschäftsmodell aus. Die neue Lösung, die auf einer einzigen Instanz selbst verwaltet wird, wird Innovationen weiter vorantreiben sowie die Servicequalität für Partner der Cornèr Bank Group und nicht zuletzt die Kartenhalter selbst verbessern und die interne Effizienz steigern. Die integrierte, modulare, „multi-alles“-Lösung ist vollkommen auf den Kunden fokussiert, kann alle Arten von Karten sowie Zahlungen von Konto zu Konto verwalten und ist leicht zu integrieren, während sie mehr als 200 APIs unterstützt.

Dieses großangelegte Implementierungs- und Migrationsprojekt wurde konzipiert, um Risiken zu senken, und bestand aus mehreren Phasen, in denen Kontoanforderungen bezüglich unterschiedlicher Märkte, Produkte und Vorläufersysteme berücksichtigt wurden.

Ing. Vittorio Cornaro, Chief Executive Officer der Cornèr Bank Group, sagte: „Die Zusammenarbeit mit einem Vertrauenspartner wie Vestigo hilft uns, unser europaweites Kartengeschäft zu modernisieren und zu festigen, was den zentralen Schritt unserer Strategie darstellt, um Cornèr in eine agile Bank zu verwandeln, die unsere Kunden und Partner jeden Tag mit erstklassigen Produkten und Dienstleistungen erfreut.“

Simone Tettamanti, CIO bei Cornèr Banca, fügte hinzu: „Dieses komplexe, großangelegte Projekt war ein exzellentes Beispiel von zwei Organisationen, die erfolgreich als Vertrauenspartner zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel durch einen flexiblen Ansatz zu erreichen. Diese moderne Plattform wird das Geschäftswachstum von Cornèr fördern und uns die Flexibilität verschaffen, uns an sich ändernde Kundenanforderungen in der Zukunft anzupassen.“

Kata Kamenski, Chief Executive Officer und Mitbegründerin von Vestigo, sagte: „Wir sind unglaublich stolz darauf, mit Cornèr zusammenzuarbeiten, da dies weiter bestätigt, dass Vestigo aus Funktions- sowie Lieferfähigkeitsgründen der ideale Partner für komplexe, innovative Finanzinstitutionen ist. Vestigo setzt sein starkes Wachstum fort, das durch seine sich absetzende Fähigkeit angetrieben wird, über Karten und Zahlungen von Konto zu Konto hinweg Konvergenzen voranzutreiben. Unsere Lösung ist skalierbar und kann vor Ort, in der Cloud oder als SaaS bereitgestellt werden.“

Über die Cornèr Bank Group

Die Cornèr Bank Group wurde 1952 in Lugano gegründet und ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe. Lugano ist nach Zürich und Genf das drittgrößte Bankenzentrum der Schweiz. Die Cornèr Bank Group ist aktiv im gesamten Bereich der traditionellen Bankdienstleistungen tätig, wobei sie sich auf den Privatbanksektor sowie auf die Bereiche des Kreditwesens, der Visa-, Mastercard- und Diners-Club-Zahlungskarten (Cornèrcard) sowie des Online-Handels (Cornèrtrader) - die Kerngeschäfte, auf denen das Wachstum der Cornèr Bank Group basiert - spezialisiert hat. Die Cornèr Bank Group umfasst die Mutterbank Cornèr Bank Ltd. mit Sitz in Lugano, die vier Filialen in Chiasso, Genf, Locarno und Zürich, die Filiale BonusCard und die Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèrcard UK Ltd., Cornèr Europe AG, Diners Club Italia S.r.l. und Dinit d.o.o.

Weitere Informationen über Cornèr finden Sie unter: www.cornergroup.ch

Über Vestigo

Vestigo ist ein Zahlungstechnologieanbieter in Gründerhand, der sich vollständig auf den Bereich Karten (CMS) und Zahlungen von Konto zu Konto konzentriert. Das neueste Modul von Vestigo - HolisticPay - ist eine vielfältige Zahlungsmodernisierungs- und Konvergenzschicht, die entwickelt wurde, um die Modernisierung von verwalteten Karten und Zahlungen zu erleichtern. Unser stetig wachsendes Team besteht aus mehr als 130 Mitarbeitern. Die moderne, modulare, auf den Kunden ausgerichtete Lösung schafft einen Mehrwert für Kunden von Finanzinstitutionen hinsichtlich Zahlungen sowie Emissions- und Akquisitionsgeschäften. Wir setzen uns von anderen ab, indem wir die Karten und Kontozahlungen in einer vollständig auf den Kunden konzentrierten Weise und unter Einsatz moderner Technologie vereinen. Vestigo unterstützt seine Kunden aktuell in 7 europäischen Ländern mit einer starken Wachstumsstrategie, um in weitere Märkte zu expandieren.

Weitere Informationen über Vestigo finden Sie unter: www.vestigo.hr

