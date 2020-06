Corona-Ängste halten Börsen in Schach - Wirecard kollabiert

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer zweiten Welle in der Coronavirus-Pandemie lässt Europas Börsianer zittern.

Die Turbulenzen beim Zahlungsabwickler Wirecard trieben zudem den Puls bei vielen Anlegern in die Höhe. Der Dax lag am Donnerstag 0,2 Prozent tiefer bei 12.355 Zählern, der EuroStoxx50 notierte 0,2 Prozent höher bei 3273 Punkten. "Es ist eine bedrückende Erkenntnis für die Märkte, dass im Fall einer zweiten Corona-Welle mit weiteren Folgewellen gerechnet werden muss", sagte Timo Emden, Marktanalyst beim gleichnamigen Analysehaus.

In mehreren US-Bundesstaaten steigen die Corona-Neuinfektionen so stark wie zuvor. Dazu kommt der Ausbruch in der chinesischen Hauptstadt Peking. Das schüre bei den Anlegern die Sorge, dass auch in Europa die Corona-Zahlen wieder steigen könnten, sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. "Ein neuerlicher Lockdown hätte nicht nur für die Konjunktur, sondern auch für die Aktienmärkte verheerende Folgen. Die Mitte März gestartete Erholung würde dann in sich zusammenfallen." China verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen in Peking, Schulen wurden geschlossen, Flüge wurden gestrichen. Inzwischen sei der Ausbruch unter Kontrolle, sagte der Chefepidemologe.

Zunehmend rückten aber auch wieder andere Themen in den Fokus der Anleger, wie der Streit zwischen der EU und den USA über eine Digitalsteuer, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Die Digitalsteuer ist ein Belastungsfaktor für die Technologiekonzerne, die gerade zu den Zugpferden an der Börse zählen."

Gefragt blieben sicherere Häfen wie Gold: Der Preis für das Edelmetall legte 0,6 Prozent zu auf 1736,49 Dollar je Feinunze (31 Gramm). Auch Anleihen standen auf der Einkaufsliste. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Papiere sank im Gegenzug auf 0,417 Prozent.

Der Ölpreis legte vor einer erwarteten Videokonferenz der OPEC+-Staaten um ein Prozent auf 41,16 Dollar je Barrel Nordseeöl der Sorte Brent und auf 38,29 Dollar für US-Öl zu. Die Mitglieder des Ölkartells und ihre Verbündeten sollten noch im Tagesverlauf darüber sprechen, wie es mit den vereinbarten Förderkürzungen weitergeht.

ZALANDO GEFRAGT - GUTES QUARTAL ERWARTET

Hauptgesprächsthema an den Börsen war Wirecard. Die Aktien kollabierten und verloren bis zu zwei Drittel an Wert. Der Verdacht auf Bilanzfälschung bei dem Zahlungsabwickler hat sich erhärtet. Wirtschaftsprüfer von EY hätten Hinweise auf falsche Angaben zu Täuschungszwecken gefunden, teilte der Konzern mit. "Mit Betrug will keiner mehr etwas zu tun haben, weder die Geschäftspartner noch Anleger", sagte ein Händler. Mit 35 Euro notierten die Aktien so niedrig wie seit vier Jahren nicht mehr.

Gefragt waren dagegen die Zalando-Titel mit einem Plus von 7,7 Prozent. Europas größter Online-Modehändler rechnet für das zweite Quartal mit einem signifikanten Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis.

In Madrid gaben dagegen die Aktien von Siemens Gamesa mehr als fünf Prozent nach. Der Windkraftanlagen-Hersteller rechnet für das dritte Quartal mit einem Verlust. Andreas Nauen löst zudem den bisherigen Chef Markus Tacke ab.

