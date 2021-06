Corona-Einreisebestimmungen werden vorerst nicht verschärft

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung verschärft die Corona-Einreiseverordnung vorerst nicht.

Bei Beratungen von Bund und Länder am Montag habe sich ergeben, dass die Mehrheit der Bundesländer keine Verschärfung wolle, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen. Allerdings waren ohnehin keine Entscheidungen in dem Gespräch zwischen dem Kanzleramt und den Staatskanzleichefs der Länder geplant. Zuvor hatten allerdings einige SPD-Ministerpräsidenten gefordert, die Einreiseverordnung zu schärfen, um mehr Kontrollen und Quarantäne-Auflagen für Reise-Rückkehrer in der Urlaubsaison anzuordnen. Das Bundesinnenministerium sieht stationäre Kontrollpunkte an den Grenzen aber kritisch.

Der Bund habe an die Länder appelliert, dass die bestehende Einreiseverordnung erst einmal umgesetzt werden müsse, hieß es. Die Länder hätten ihrerseits aber darauf verwiesen, dass für die Kontrollen etwa an den Flughäfen die Bundespolizei zuständig sei. Diese solle nicht nur Stichproben machen, sondern bei Ankünften aus Risikogebieten alle Reisenden kontrollieren.

Hintergrund der Debatte ist die Sorge vor einer Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus. Die Bundesregierung hat deshalb Großbritannien, Portugal und Russland zur Virusvarianten-Gebieten erklärt. Anders als bei Risiko- oder Hochrisikogebieten ist bei dieser Einordnung eine 14-tägige Quarantäne bei der Einreise aus diesen Ländern nach Deutschland vorgeschrieben.