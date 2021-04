Corona-Impfstoff: Johnson & Johnson setzt Marktstart in Europa fort

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der US-Hersteller Johnson & Johnson will die Markteinführung seines Corona-Impfstoffes in Europa fortsetzen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit, nachdem die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) dem Präparat grünes Licht gegeben hatte./cah/DP/stw