Corona-Impfstoff von Moderna kurz vor US-Zulassung

New York (Reuters) - Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna steht kurz vor einer Notfallzulassung in den USA.

Das Vakzin nahm dafür am Donnerstag die entscheidende Hürde: Der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich für eine Genehmigung aus. Es wurde erwartet, dass die FDA den Impfstoff auf Basis dieser Empfehlung noch an diesem Freitag genehmigt. Es wäre damit die zweite in den USA verfügbare Covid-19-Impfung. FDA-Chef Stephen Hahn erklärte, seine Behörde habe Moderna darüber informiert, dass sie mit Hochdruck an einer Zulassung arbeite.

Vor einer Woche hatte bereits der Impfstoff der Mainzer Biotechfirma Biontech und ihres US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erhalten. Am Montag begannen Massenimpfungen in den USA.

Moderna hatte am 30. November eine Notfallgenehmigung bei der FDA beantragt. Die Behörde hatte bereits in am Dienstag veröffentlichten Dokumenten keine Bedenken gegen das Vakzin geäußert und ihm eine hohe Wirksamkeit bescheinigt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will möglicherweise am 6. Januar ihre Bewertung für eine Zulassung abschließen. Nach den Ergebnissen aus der zulassungsrelevanten Studie wurde durch den Moderna-Impfstoff ein Schutz von gut 94 Prozent vor Covid-19 erzielt.