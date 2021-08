Corona-Inzidenz in Deutschland steigt auf über 30 - Vor allem Junge betroffen

Berlin (Reuters) - Die Inzidenz der Coronavirus-Fälle in Deutschland ist bundesweit wieder über die Marke von 30 gestiegen.

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag der Wert am Freitag bei 30,1. "Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der Zehn- bis 34-Jährigen zu beobachten, obwohl sich diese Tendenz inzwischen auch in den Altersgruppen bis 49 Jahre abzeichnet", heißt es zudem im aktuellen Wochenbericht des RKI. Der Altersdurchschnitt aller Fälle sei seit Jahresbeginn von damals 49 Jahre kontinuierlich gesunken auf nunmehr 28.

Für Freitag meldete das RKI 5578 neue Positiv-Tests. Das sind 2130 mehr als am Freitag vor einer Woche. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.853. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,81 Millionen Corona-Tests positiv aus. Unter den Bundesländern liegt Hamburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 68,8 an der Spitze, in Thüringen ist die Lage mit einer Inzidenz von 7,6 noch am entspanntesten. Vollständig geimpft waren laut RKI bis zum Donnerstag 56,6 Prozent der Deutschen. Eine Erstimpfung hatten bis dahin 63 Prozent.