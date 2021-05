Corona-Inzidenz sinkt auf 68 - Vier Bundesländer unter Wert von 50

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet weiter deutlich sinkende Corona-Zahlen.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 12.298 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind gut 5100 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel dem RKI zufolge weiter auf 68,0 von 73 am Vortag. Er gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 237 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 86.902. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr als 3,62 Millionen Menschen positiv getestet.

Mit Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen nun vier Bundesländer eine Inzidenz von unter 50. Thüringen ist mit 106,8 das einzige Land über dem Schwellenwert 100, ab dem die bundesweit verabredete "Notbremse" mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gilt. Unterhalb dieses Wertes in Landkreisen und Städten können Bundesländer Öffnungsschritte gehen, die etliche Landesregierungen auch bereits umgesetzt und angekündigt haben. Das RKI meldet noch 60 Landkreise und Städte, die über 100 liegen. Dagegen haben 119 nun wieder eine Inzidenz von 50 - der Landkreis Schleswig-Flensburg sogar nur noch 9,9.