Corona-Inzidenz sinkt auf 72,8 - Drei Bundesländer unter 50er Schwelle

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet erneut sinkende Corona-Zahlen.

Mit Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen weisen nun drei Bundesländer eine Sieben-Tage-Inzidenz unterhalb der Schwelle von 50 Infektionen je 100.000 Einwohnern auf, wie aus den RKI-Daten am Mittwoch hervorgeht. Nur noch Thüringen liegt mit 115,3 über der Schwelle von 100. Insgesamt verzeichnete das RKI 11.040 Neuinfektionen. Das sind mehr als 3800 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 72,8 von 79 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. In Zusammenhang mit dem Virus starben 284 weitere Menschen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 86.665 und, die Zahl der Infektionen legt auf über 3,61 Millionen zu.

Laut RKI liegen noch 76 Landkreise über der Schwelle von 100, ab der die bundesweit verabredete "Notbremse" mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gilt. Unterhalb dieses Wertes in Landkreisen und Städten können Bundesländer Öffnungsschritte gehen, die etliche Landesregierungen auch bereits umgesetzt und angekündigt haben. 94 Landkreise oder Städte liegen nun wieder unter der Inzidenz von 50.