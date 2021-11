Corona-Inzidenz steigt auf neuen Rekordwert von 312,4

(Berichtigt Zahlendreher in Überschrift und dritten Satz. Inzidenz 312,4, nicht 321,4)

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 32.048 neue Corona-Fälle gemeldet.

Das sind 10.216 Positiv-Tests mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 21.832 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf den neuen Rekordwert von 312,4 von 303,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 265 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.980. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als fünf Millionen Corona-Tests positiv aus.

Drastische Anstiege der Infektionen gibt es weiter im Südosten, aber auch in anderen Bundesländern breitet sich das Corona-Virus aus. In Sachsen stieg die Inzidenz auf 759,3, in Bayern auf 554,2, dann folgt Thüringen mit 546,1. Einen starken Zuwachs verzeichnet Brandenburg mit nun 405,6. In allen vier Ländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. Alle 16 Bundesländer liegen jetzt über einem Wert von 100, nachdem die Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 105,2 gestiegen ist. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt mittlerweile bei einer Inzidenz von 1362,4. Acht Landkreise liegen über einem Wert von 1000.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten war am Montag von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit 3173 angegeben, Tendenz steigend.