Corona-Jahr 2020 endet für Industrie in Euro-Zone mit Produktionsrückgang

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Erholung der Industrie im Euro-Raum von der Corona-Krise hat im Dezember einen Rückschlag erlitten.

Die Betriebe stellten 1,6 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 1,0 Prozent gerechnet, nach plus 2,6 Prozent im November. Die Produktion lag zugleich im Dezember um 0,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Hierbei hatten Experten nur ein Minus von 0,3 Prozent auf dem Zettel. Im Gesamtjahr 2020 sank die Industrieproduktion in der Euro-Zone um 8,7 Prozent.

Die Wirtschaft in Deutschland und im gesamten Währungsraum hat auch zum Jahresanfang wegen der zweiten Corona-Welle einen Dämpfer hinnehmen müssen, wie aus den jüngsten Umfragen des Instituts IHS Markit hervorgeht. Die Industrie half trotz eines leichten Rückschlags erneut dabei, die Schwäche bei den Dienstleistern etwas abzufedern.