Corona-Krise beschert Broker Flatex Rekordgewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat dem Online-Broker Flatex im ersten Halbjahr Rekordzahlen beschert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Zahlen um 55 Prozent auf 100 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich stand mit 22 Millionen Euro sogar mehr als zweieinhalb Mal so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor. Dabei spielten dem Unternehmen nach früheren Angaben die Turbulenzen an den Aktienmärkten infolge der Coronavirus-Pandemie in die Karten - diese trieben die Aktivitäten der Kunden nach oben.

Vorstandschef Frank Niehage hatte seine Jahresprognose mit Blick auf die Ergebnisse daher bereits Anfang Juli deutlich angehoben. Für 2020 rechnet der Manager seither mit bis zu 50 Millionen Transaktionen und über 1,2 Millionen Kunden. Zuvor hatte er eine Million Kunden und 35 Millionen Trades angepeilt. Ein dicker Batzen davon soll aus der eingeleiteten Übernahme des niederländischen Konkurrenten DeGiro kommen. Niehage will Flatex damit schnellstmöglich auf zwei Millionen Kunden bringen.

Im ersten Halbjahr zählte das in den Prime Standard der Deutschen Börse und SDax strebende Unternehmen nach eigenen Angaben 70 000 neue eigene Kunden, zusammen mit DeGiro seien es fast 290 000. Unterdessen habe die Gesellschaft ihre letzte Darlehensrate getilgt und sei nun komplett frei von Krediten, sagte Finanzchef Muhamad Chahrour./stw/zb