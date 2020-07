Corona-Krise brockt Santander Rekordverlust von 11 Mrd Euro ein

Madrid (Reuters) - Die Corona-Krise hat die spanischen Großbank Santander tief in die roten Zahlen gedrückt.

Unter dem Strich fiel ein Rekordverlust von 11,1 Milliarden Euro an, wie das größte Geldhaus der Euro-Zone am Mittwoch mitteilte. Wegen der schlechteren Konjunkturaussichten schrieb Santander 12,6 Milliarden Euro auf frühere Zukäufe ab. Die erfolgsverwöhnte spanische Großbank trifft die Corona-Krise besonders hart, da Spanien und Brasilien zu ihren wichtigsten Märkten gehören. Beide Länder gehören zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten weltweit.

Die Abschreibungen hätten keine Auswirkungen auf die Kapitalpolster, die im zweiten Quartal etwas anwuchsen, erklärte Santander. Bereinigt um die Abschreibungen fiel der Gewinn um 27 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro. Den Aktionären will Santander für 2019 eine Dividende von zehn Cent je Aktie in Form von Anteilsscheinen zahlen.