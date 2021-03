Corona-Krise drückt Löhne in Deutschland erstmals seit 2007

Berlin (Reuters) - Die Arbeitnehmer in Deutschland haben im vorigen Jahr wegen der Corona-Krise erstmals seit mindestens 2007 weniger verdient.

Ihre Bruttomonatsverdienste samt Sonderzahlungen sanken durchschnittlich um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit wurde eine Schätzung vom Februar minimal revidiert. Die Lohnentwicklung sei stark durch den vermehrten Einsatz von Kurzarbeit in der Virus-Pandemie beeinflusst. Denn Kurzarbeit reduziere die bezahlte Wochenarbeitszeit und so den Bruttomonatsverdienst. "Erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2007 gehen die Nominallöhne im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr zurück." Da die Inflation bei knapp 0,5 Prozent lag, sanken die Reallöhne rund 1,1 Prozent und damit erstmals seit 2013.

Insgesamt reduzierte sich die bezahlte Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten 2020 binnen Jahresfrist um durchschnittlich 2,9 Prozent. Den stärksten Rückgang gab es hier im - vom Lockdown besonders stark betroffenen - Gastgewerbe mit minus 19,4 Prozent, gefolgt vom Bereich "Kunst, Unterhaltung und Erholung" mit minus 9,0 Prozent. Den geringsten Arbeitszeitrückgang weisen die Energieversorgung und der Bereich "Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" (beide je minus 0,4 Prozent) auf.

Der Verdienstrückgang war mit 2,5 Prozent bei angelernten Arbeitnehmern am größten, gefolgt von ungelernten Angestellten (minus 1,6 Prozent), Fachkräften (minus 1,2 Prozent) sowie herausgehobenen Fachkräften (minus 0,2 Prozent). Führungspersonal verdiente sogar 0,2 Prozent mehr.