Corona-Krise: Fast 1000 THW-Helfer pro Tag im Einsatz

BERLIN (dpa-AFX) - Um in der Corona-Krise Hilfe zu leisten, mobilisiert das Technische Hilfswerk (THW) seit Wochen jeden Tag Hunderte seiner ehrenamtlichen Helfer und hauptamtlichen Mitarbeiter. "Aktuell sind durchschnittlich fast 1000 THW-ler täglich im Einsatz", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Um den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen zu danken, werde am Dienstag eine deutschlandweite Plakatkampagne gestartet. Die Kampagne wird seinen Angaben zufolge von der auf Außenwerbung spezialisierten Firma Wall unterstützt.

THW-Teams hatten in den vergangenen Wochen unter anderem die Infrastruktur für Grenzkontrollposten der Bundespolizei aufgebaut, medizinische Schutzausrüstung verteilt, und in Mannheim eine Jugendherberge als Ausweichquartier für nicht behandlungsbedürftige Menschen in Corona-Quarantäne hergerichtet. Für das Gesundheitsamt in Berlin-Neukölln bauten sie eine Corona-Test-Station auf./abc/DP/stk