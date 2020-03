Corona-Krise stoppt geplanten Castortransport nach Biblis

BIBLIS/ESSEN (dpa-AFX) - Der für dieses Frühjahr geplante Castortransport ins Zwischenlager Biblis in Südhessen wird wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Die zuständigen Behörden hätten mitgeteilt, dass der notwendige Polizeieinsatz "derzeit nicht verantwortbar" sei, teilte die beauftragte Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) am Freitag in Essen mit.

Wann die sechs Behälter mit hoch-radioaktivem Müll aus der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage im britischen Sellafield nach Südhessen gebracht werden, ist nach Aussage eines Unternehmenssprechers derzeit unklar. "Das ist im Moment noch alles offen", sagte er. Ursprünglich lag eine Transportgenehmigung für die Castoren ab dem 1. März vor./cru/DP/mis