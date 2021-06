Corona-Krise treibt öffentliche Schulden erstmals über 2,2 Billionen Euro

Berlin (Reuters) - Die Corona-Krise treibt die Schulden der öffentlichen Haushalte in Deutschland auf ein Rekordhoch.

Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung standen zum Ende des ersten Quartals mit gut 2,2 Billionen Euro in der Kreide, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 26.532 Euro. Die öffentliche Verschuldung stieg damit zum Ende 2020 um 1,5 Prozent oder 33,6 Milliarden Euro und binnen Jahresfrist um 12,8 Prozent oder 250 Milliarden Euro. Grund seien bei Bund und Ländern weiter die Maßnahmen zur Bewältigung der Virus-Pandemie.

Den größten Anteil des Schuldenanstiegs verzeichnete der Bund - im Vergleich zum vierten Quartal 2020 - mit Plus 2,0 Prozent oder 28 Milliarden Euro auf 1,43 Billionen Euro. Bei den Ländern gab es einen Anstieg um 0,6 Prozent auf knapp 640 Milliarden Euro. Während Berlin und Sachsen-Anhalt (jeweils plus 3,9 Prozent) sowie Nordrhein-Westfalen (plus 3,4 Prozent) die höchsten Schuldenzuwächse meldeten, verzeichneten Bremen (minus 12,8 Prozent), Schleswig-Holstein (minus 3,3 Prozent) und Bayern (minus 2,7 Prozent) die stärksten Rückgänge. Die Gemeinden und Gemeindeverbände wiesen Ende März einen Schuldenstand von 134 Milliarden Euro aus - ein Anstieg von 1,1 Prozent zum Vorquartal. Die Sozialversicherung hatte ein unveränderten Schuldenniveau von 54 Millionen Euro.