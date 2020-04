Corona-Krise trifft deutsche Firmen auch im Ausland - "Zahlen sind erschreckend"

Berlin (Reuters) - Die Coronavirus-Pandemie trifft viele deutsche Unternehmen im Ausland mit voller Wucht.

Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 4000 Firmen rechnen 80 Prozent mit mehr oder weniger starken Umsatzrückgängen. 15 Prozent der Betriebe befürchten sogar, dass sich die Erlöse mehr als halbieren werden. "Die Zahlen sind erschreckend", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag in Berlin. Die Perspektiven für Dienstleister und Händler seien dabei düsterer als für die Industrie. In Europa und den USA wird die wirtschaftliche Lage schlechter eingeschätzt als in China. "Womöglich gehen die Unternehmen hier davon aus, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie bereits hinter ihnen liegt."

Zuletzt hatten noch die internationalen Handelsstreitigkeiten, zu hohe bürokratische Hürden und der Fachkräftemangel vielen Unternehmen Sorgen bereitet. Das hat sich durch die Pandemie ein Stück weit verschoben. Als größtes Risiko in den kommenden zwölf Monaten wird nun die fehlende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen genannt. Auch die Finanzierung wird jetzt entscheidend. Jedes dritte deutsche Unternehmen im Ausland fürchtet Liquiditätsengpässe wegen der Corona-Krise.

Die Probleme der Unternehmen werden Treier zufolge auch nicht schnell verschwinden, wenn sich die gesundheitliche Lage bessert. 45 Prozent der Firmen klagen über Schwierigkeiten in der Logistik und ihren Lieferketten. In der Industrie sind es sogar über 60 Prozent. In Asien, Russland und der Türkei ist die schwierige Lage besonders ausgeprägt.