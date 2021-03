Corona-Krise und Chef-Nachfolge: BER-Aufsichtsrat tagt

BERLIN (dpa-AFX) - Wer und was folgt auf Engelbert Lütke Daldrup? Der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) hat nach der Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens BER seinen Rücktritt für September angekündigt. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich auf seiner Sitzung an diesem Freitag aber nicht nur mit der Nachfolge. Im Mittelpunkt stand vor allem die Frage, wie das Unternehmen seine finanziellen Probleme in den kommenden Jahren in den Griff bekommen kann. Eine Pressekonferenz war für den späten Nachmittag angesetzt.

Lütke Daldrup, der nun rund ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende gehen will, hält eine Teilentschuldung durch die staatlichen Eigentümer für notwendig. 1,1 Milliarden Euro Schulden sollen der Bund sowie die Bundesländer Berlin und Brandenburg abbezahlen.

Auf diese Weise will Lütke Daldrup die Zins- und Tilgungslast soweit drücken, dass sich die FBB ab 2025 wieder mit Krediten am Kapitalmarkt versorgen kann und staatliche Hilfen überflüssig werden. Aufgrund der Einnahmeausfälle in der Corona-Krise droht der Gesellschaft, dass sie ihre Verbindlichkeiten von insgesamt 4,5 Milliarden Euro nicht mehr aus eigener Kraft bedienen kann./maa/DP/jha